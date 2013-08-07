«Запорожсталь» увеличила производство металлопроката на 3,3%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины – «Запорожсталь» за 7 месяцев 2013 года увеличило производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,3% - до 1,863 млн тонн, говорится в сообщении предприятия.

Производство стали на предприятии за этот период выросло на 1,3% - до 2,208 млн тонн.

По данным предприятия, в июле 2013 года отмечен значительный рост всех производственных показателей: объем производство чугуна вырос на 7,6%, стали — на 7,7% и проката — на 9,5%. В июле произведено 341,6 тыс. тонн стали, 282,9 тыс. тонн проката.

«Впервые за последние 5 лет и с учетом конфигурации производства (работа на трех доменных печах) выплавка чугуна за месяц достигла рекордной отметки — 286,8 тыс. тонн», - говорится в сообщении «Запорожстали».

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 года входит в горно-металлургическую группу ”Метинвест”. В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.