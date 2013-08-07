«Карпатнафтохим» планирует возобновить производство в середине сентября

Нефтехимическое предприятие «Карпатнафтохим» (Калуш Ивано-Франковской области), владельцем которого является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», намерено возобновить работу производств в середине сентября.

Об этом сообщили УНИАН у пресс-службе предприятия.

«По предварительным планам и графикам выполнения работ по расконсервации оборудования и поочередного введения производств в действие, их пуск ожидается в середине сентября, - цитирует пресс-служба слова генерального директора «Карпатнафтохима» Владимира Шулындина во время оперативного совещания 5 августа.

«А какое производство будет вводиться в действие первым, будет решено уже в ближайшие дни», - добавил Шулындин.

Гендиректор предприятия также дал конкретные указания руководителям о надлежащей подготовки их служб к пусковым работам, в частности, составлении графиков по обеспечению производств газом, электроэнергией и т.д.

Руководители транспортного подразделения получили соответствующие распоряжения по ремонту колеи и подвижного состава, службу управления персоналом обязали разработать график поэтапного возобновления полноценной работы технологических смен в цехах предприятия, а руководителей отделов оборудования и материально-технического снабжения — в установленные сроки обеспечить производства необходим сырьем и материалами.

«Учитывая то обстоятельство, что в данное время на установке по производству этилена ведутся работы по внедрению инвестиционного проекта по изменению структуры сырья пиролиза, в частности, существенного увеличения переработки газовых смесей и минимизации использования дизтоплива и прямогонного бензина, которые будут продолжаться до конца 2013 года, этилен для установок по производству винилхлорида и полиэтилена теперь будем поставлять с Тисайского химического комбината. Для этого будет возобновлена работа этиленопровода, который соединяет Калуш с этим венгерским предприятием», - Шулындин.

Как сообщал УНИАН, ранее «Карпатнафтохим» планировал возобновить производство с 1 августа.

18 апреля Кабинет министров Украины и крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о возобновлении работы нефтехимического предприятия «Карпатнафтохим». Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство предоставить предприятию поддержку, а владельцы - в течение трех месяцев его запустить. Срок действия меморандума - до 30 апреля 2016 г.

Справка УНИАН. ООО «Карпатнафтохим» - единственное отечественное предприятие-производитель суспензионного поливинилхлорида, одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Украины и бюджетообразующее для Ивано-Франковской области.