Королевская назвала размер помощи семьям жертв аварии на «Стироле»

Пострадавшие и семьи погибших в результате аварии на заводе «Стирол» в полном объеме получат все положенные им выплаты, согласно закону. Об этом сказала министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время посещения предприятия «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Мы обсудили вопрос компенсации семьям погибших и пострадавшим с профсоюзами и с владельцем предприятия. Что касается выплат, положенных семьям погибших и пострадавшим согласно закону, они получат их в полном объеме», - сказала Королевская.

Так, министр уточнила, что семьи погибших получат одноразовую помощь в размере пятилетней зарплаты погибшего. Пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, которая будет оплачена за счет Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве. В случае же, если они утратят трудоспособность, им будет произведена одноразовая страховая выплата.

Как сообщал УНИАН, авария на аммиакопроводе произошла 6 августа на заводе № 1 во время планового капитального ремонта. На трубопроводе возникла разгерметизация и произошли выбросы жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 24 госпитализированы с ожогами и отравлением. На месте работает специально созданная комиссия.

Концерн «Стирол», который входит в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерен выплатить по 1 млн грн семьям сотрудников, которые погибли в результате выбросов аммиака 6 августа. Компенсация будет перечислена на протяжении недели. Кроме того, предприятие возьмет на себя выплату всех связанных с этой компенсацией налогов, а также оплатит лечение и реабилитацию всех пострадавших сотрудников и окажет им материальную помощь.