Промпроизводство в Германии резко выросло и значительно превзошло прогнозы

Промышленное производство в Германии выросло в июне на 2,4% по сравнению с маем, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Министерства экономики и труда ФРГ.

В годовом выражении рост составил 2%. Месячные темпы роста стали максимальными с июля 2011 года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 0,3% в месячном и снижения на 0,3% в годовом выражении.

Ранее стало известно, что промышленные предприятия Германии в июне резко увеличили объем новых заказов.

Сильные данные по промышленному производству усиливают оптимистичные ожидания относительно роста экономики страны во втором квартале.

Читайте также: Промпроизводство Великобритании выросло на 1,1%