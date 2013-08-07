Промпроизводство в Германии резко выросло и значительно превзошло прогнозы
19:03, 07 августа 2013Промышленность
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Промышленное производство в Германии выросло в июне на 2,4% по сравнению с маем, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Министерства экономики и труда ФРГ.
В годовом выражении рост составил 2%. Месячные темпы роста стали максимальными с июля 2011 года.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 0,3% в месячном и снижения на 0,3% в годовом выражении.
Ранее стало известно, что промышленные предприятия Германии в июне резко увеличили объем новых заказов.
Сильные данные по промышленному производству усиливают оптимистичные ожидания относительно роста экономики страны во втором квартале.
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