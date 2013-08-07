Кабмин утвердил евромаркировку холодильных, морозильных и стиральных машин

Кабинет министров утвердил новую редакцию технических регламентов маркировки (энергетической маркировки) бытовых холодильных, морозильных и стиральных машин, которая соответствует европейским стандартам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 7 августа.

Документом предлагается установить срок начала надзора за соблюдением маркировки по новым регламентам начиная с 1 июля 2014.

Новые требования к энергетической маркировке, отмечают в Минэкономразвитии, гармонизированы с соответствующими Директивами ЕС.

Энергетическая маркировка (этикетка) бытовых электрических холодильников и стиральных машин будет содержать информацию о характеристиках приборов по результатам измерений, проведенных в соответствии с национальными стандартами.

Энергетическая этикетка - этикетка установленной формы, содержащей информацию об уровне эффективности потребления продуктом энергетических и других основных ресурсов (класс и показатели энергоэффективности), а также дополнительную информацию.

На энергетической этикетке холодильного прибора указывается информация: наименование или торговая марка поставщика холодильного прибора; модель; класс энергоэффективности, годовой объем энергопотребления, уровень шума, общий объем хранения всех филиалов, не маркированных звездочками (с температурой до - 6 ° C); общий объем хранения всех филиалов, маркированных звездочками (с температурой ниже - 6 ° C).

На энергетической этикетке стиральной машины указывается информация: наименование или торговая марка поставщика; код модели, состоящий из букв и цифр класс энергоэффективности; средневзвешенный годовой объем энергопотребления (определен в кВт/ч в год) средневзвешенный годовой объем потребления воды (литров в год) номинальную загруженность для стандартной программы стирки хлопка с интервалом 0,5 килограмма; класс эффективности отжима, уровень шума во время стирки и отжима хлопка при температуре 60 ° С.