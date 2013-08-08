Предприятия повышенной опасности будут работать со спасательными службами по-новому

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко поручил разработать новый технический регламент работы предприятий повышенной опасности с аварийно-спасательными, санэпидемиологическими и экологическими службами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, соответствующее поручение он дал во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин аварии, которая произошла 6 августа на концерне «Стирол» в городе Горловка Донецкой области.

«Необходимо создать соответствующий регламент взаимодействия, а также ответственности людей на предприятии за несвоевременное предоставление информации. Нужно разработать регламент, перечень предприятий и порядок действий, которые необходимо выполнять», - отметил Бойко.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловке произошел выброс аммиака. 5 человек погибли и 25 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

6 августа была создана правительственная комиссия под руководством вице-премьера Бойко по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на концерне «Стирол».