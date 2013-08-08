«Нибулон» намерен реконструировать свой судостроительный завод

Агрохолдинг «Нибулон» намерен реконструировать свой судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" в Николаеве.

Как сообщает пресс-служба компании, специалисты "Нибулона" 7 августа презентовали губернатору Николаевской области Николаю Круглову проект глубокой реконструкции судостроительно-судоремонтного завода «Нибулон», в разработке которого принимают участие лучшие иностранные специалисты, в частности, мировой лидер по разработке проектов для судостроительных заводов норвежская компания TTS Сonsulting и корейская корпорация энергетического менеджмента KEMCO.

«Мы ставим перед собой задачу создать одно из лучших и самых современных судостроительных предприятий в мире по лучшей логистикой и уникальным оборудованием», - отметил гендиректор "Нибулона" Алексей Вадатурский.

"Планируется, что по завершении реконструкции годовая мощность обработки стали предприятием достигнет 15 тыс. тонн. В частности, предполагается строительство «под ключ» до 5 судов класса «Волго-Дон макс» и 5 буксиров проекта POSS-120 в год", - сообщают на "Нибулоне".

Предприятие не сообщает сроки и стоимость реконструкции завода.

Для организации работы завода после завершения реконструкции будет создано 350 рабочих мест. По оценкам специалистов, по сравнению с аналогичными предприятиями отрасли, производительность труда вдвое увеличится, а себестоимость продукции также снизится вдвое.

"Уже в ноябре текущего года на заводе планируется начать строительство одного из двух буксиров проекта POSS-115. Срок реализации - 9 месяцев. А уже весной 2014 компания планирует начать строительство буксиров проекта POSS-120, после чего - несамоходных судов проекта NBL-91, предназначенных для работы на реке Южный Буг", - сообщает компания.

По завершению глубокой реконструкции запланировано строительство судов класса «Волго-Дон макс», что позволит организовывать поставки зерна в Иран и перевозки казахстанского зерна к Черному морю через Волго-Донской канал.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года «Нибулон» приобрел мощности судостроительного завода "Лиман" (Николаев), который занимался строительством и ремонтом мегаяхт/судов длинной до 70 метров и доковым весом до 800 т.

После сделки "Нибулон" переименовал предприятие в "Судостроительный завод "Нибулон" и объявил о необходимости реконструкции мощностей для обеспечения ремонта, технического обследования единиц флота компании с длиной судов до 150 м, а также строительства технологической линии по строительству судов водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.