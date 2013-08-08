"Богдан" в июле увеличил производство авто на 34%

Корпорация "Богдан", один из крупнейших украинских производителей автомобилей, в июле текущего года увеличила объемы производства автомобилей по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 33,5% - до 1,147 тыс. штук.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его данным, производство легковых автомобилей в июле увеличилось на 38,5% - до 1,055 тыс. единиц.

При этом производство корпорацией автобусов и троллейбусов в июле сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% - до 310 единиц.

Пресс-секретарь корпорации также сообщил, что общее производство автомобилей за январь-июль 2013 года сократилось на 53,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,229 тыс. единиц.

"Это связанно с тем, что фактически до 15 мая завод в Черкассах стоял из-за отсутствия государственной поддержки автопроизводителей и механизмов по защите рынка", - пояснил пресс-секретарь корпорации.

Вместе с тем, в корпорации отмечают позитивные тенденции после введения спецпошлин на импорт автомобилей, что позволило возобновить работу завода, загрузить мощности и сохранить рабочие места.

По его словам, производство автобусов в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года увеличилось на 17% - до 55 единиц, а производство коммерческих автомобилей сократилось на 26% - до 37 единиц.

По словам Красули, корпорация планирует до конца года поставить на линию производства две новые модели автомобилей, ранее не производимых в Украине.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года корпорация увеличила объемы производства легковых автомобилей по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 71% - до 1,08 тыс. штук

"Богдан" в 2013 году намерен увеличить производство автомобилей на 24,6% - до 15 тыс. штук по сравнению с 12,034 тыс. штук в 2012 году.

В ноябре 2013 года корпорация "Богдан" планирует в рамках сотрудничества с китайской компанией China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC.

По итогам 2012 года корпорация снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом - до 13 455 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.