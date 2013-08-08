Луганский трубный завод признан банкротом

Хозяйственный суд Луганской области признал «Луганский трубный завод» (ЛТЗ) банкротом и открыл ликвидационную процедуру, одновременно сняв арест с его имущества.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№142 от 8 августа 2013 года).

Как отмечается, срок ликвидационной процедуры составит один год - до 29 июля 2014 года. Претензии кредиторов принимаются в 2-месячный срок со дня официального обнародования объявления.

Справка УНИАН. В 2010 году Луганский трубный завод занимал долю рынка трубного производства в объеме не менее 40%. На конец 2011 года 47,9537% акций предприятия принадлежали комбинату «Запорожсталь». Чистый доход ЛТЗ на конец 2011 года составил порядка 1,2 млрд грн.

Вместе с тем, уже в 2012 году деятельность завода была признана убыточной. В сентябре 2012 года производство на ЛТЗ было полностью остановлено. Это произошло через два месяца после того, как горно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о выкупе контрольного пакета акций «Запорожстали».

В ноябре 2012 года коллектив ЛТЗ был уволен, а возможный срок возобновления производства так и не был объявлен.