На Енакиевском метзаводе произошел выброс углекислого газа

В Донецкой области в ПАО «Енакиевский металлургический завод» (ЕМЗ) углекислым газом отравились четверо работников.

Как сообщает сайт завода, сегодня, 8 августа, ориентировочно в 14.00 в конвертерном цехе произошел случай производственного травматизма с двумя слесарями-ремонтниками ЕМЗ. “В ходе выполнения ремонтных работ при вскрытии гидравлического затвора установки предварительного охлаждения рабочие получили отравление углекислым газом. Пострадавшие госпитализированы на карете «скорой помощи» в городскую больницу Енакиева. Также в больницу направлены двое работников из подрядной организации, которые первыми пришли на помощь пострадавшим- говорится в сообщении.

Также сообщается, что на предприятии создана комиссия по расследованию данного случая травматизма, в которую вошли инспектор Госгорпромнадзора Донецкой области, технический инспектор по труду профсоюзной организации металлургов и горняков Украины в Донецкой области, представители Фонда социального страхования, службы охраны труда ЕМЗ и профкома завода. К расследованию привлечены органы городской прокуратуры и милиции Енакиева. Санитарной службой завода организованы профилактические мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, в 17.30 Енакиевскую городскую больницу № 7, где сейчас находятся пострадавшие работники, посетили председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, Енакиевский городской голова Валерий Олейник и.о. генерального директора ПАО «ЕМЗ» Игорь Семион.

Шишацкий отметил, что то, что случилось на заводе, «не представляет экологической опасности для города, а пострадавшие обеспечены лечением и медикаментами в полном объеме». Он добавил, что в случае необходимости пострадавшие будут перевезены в медицинские учреждения Донецка.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» специализируется на производстве товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» входит в компанию СКМ, президентом которой является бизнесмен Ринат Ахметов.

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