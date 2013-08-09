Производство автомобилей в Украине сократилось на 50%

Производство автомобилей в Украине в январе-июле текущего года сократилось на 50% - до 23,311 тыс. единиц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 50% - до 21,353 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 56,2% - до 875 единиц и производство автобусов сократилось на 40,7% - до 1,083 тыс. единиц.

При этом отечественный автопроизводитель ЗАЗ в январе-июле сократил производство автомобилей на 60% - до 1,801 тыс. единиц, корпорация "Богдан" увеличила производство на 34% - до 1,147 тыс. единиц, "Еврокар" увеличил производство на 52% - до 1,148 тыс. единицы.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% - до 18,24 тыс. единиц.

Производство автомобилей в Украине в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 24,5% - до 5,55 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.