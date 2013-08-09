Renault отказывается от новых электромобилей

Французская компания Renault не планирует инвестировать средства в разработку новых моделей с электромоторами. Вместо этого производитель собирается сосредоточиться на развитии уже имеющегося модельного ряда электромобилей, намереваясь в первую очередь снизить их себестоимость, сообщают Вести.ru.

Renault вместе со своим партнером, компанией Nissan, сейчас нужно удвоить усилия, чтобы противостоять на рынке электромобилей новым игрокам – в первую очередь, компании BMW, запустившей суббренд. Об этом глава подразделения Renault по разработке электрокаров Беатрис Фуше заявила порталу Autocar. По ее словам, необходимо не только предпринимать усилия по снижению стоимости транспортных средств с электромоторами, но и сосредотачиваться на рынках, где уже сложилось "зрелое отношение к сокращению вредных выбросов". В качестве примера такого рынка Беатрис Фуше привела Северную Европу. На остальных рынках нужно вести просветительскую работу, разъясняя потенциальным покупателям опасность загрязнения окружающей среды и выгоду владения электрокаром.

Стоит также отметить, что параллельно со снижением себестоимости своих электрокаров Renault намеревается работать над их усовершенствованием. В частности, концерн сейчас разрабатывает систему беспроводной зарядки, однако пока стоимость конечного продукта получается чересчур высокой. На завершение работ потребуется около пяти лет.

В настоящее время французам удалось реализовать только 2,9 тыс. электромобилей разных модификаций. Однако относительно небольшой результат руководство компании не смущает: по словам Фуше, первые восемь лет существования Toyota Prius японский гибрид тоже не пользовался особой популярностью.