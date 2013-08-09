«АвтоКрАЗ» уменьшил производство авто на 17,6%

Компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июле по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшила объем производства автомобилей на 17,6% или на 90 автомобилей - до 422 единиц.

Об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовые автомобили.

Кроме того, вторая волна финансово-экономического кризиса, особенно существенно поразившая автомобилестроение, а также введение Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили негативно повлияли на планы работы «АвтоКрАЗа».

Как сообщал УНИАН, в январе-июне компания уменьшила производство автомобилей на 8,8% или на 31 автомобиль по сравнению с соответствующим периодом 2012 года - до 322 шт. В 2012 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей к предыдущему году на 16% - до 899 единиц.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16% или на 172 автомобиля - до 899.

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