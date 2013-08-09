«Запорожсталь» планирует сократить выбросы паров серной кислоты на 83%

Металлургический комбинат «Запорожсталь» намерен с запуском с апреля 2014 года комплекса соляно-кислотного травления сократить выбросы паров серной кислоты на 83%, а также полностью ликвидировать сбросы комбината от цеха холодной прокатки в реку Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на рабочем совещании под руководством вице-премьер-министра Александра Вилкула генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма.

«Строительство линии соляно-кислотного травления — очень серьезный инвестиционный проект стоимостью 730 млн грн. Его эффективность: сокращение на 83% выбросов паров серной кислоты и полная ликвидация сбросов в реку Днепр от цеха холодной прокатки», - сообщил Шурма, отметив, что снижение экологической нагрузки при параллельном повышении эффективности работы — главная задача для комбината.

Вице-премьер-министр Вилкул отметил, что проведение подобных реконструкций важно, в первую очередь, для людей, которые обеспечены работой и достойной заработной платой. «Раньше директора говорили — предприятие работает, зарплату выплачиваем, и все. Я спрашивал — а дальше? Здесь ответ на этот вопрос есть», - сказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, «Запорожсталь» в I полугодии увеличила производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,2% - до 1,580 млн тонн с 1,546 млн тонн.

Справка УНИАН. "Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 г. входит в горно-металлургическую группу «Метинвест». В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.