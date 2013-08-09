ЗАЗ значительно сократил производство автомобилей

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ», г. Запорожье) в январе-июле 2013 года сократил производство автомобилей на 58% - до 10,36 тыс. единиц с 24,586 тыс. автомобилей за аналогичный период 2012 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, за 7 месяцев текущего года завод сократил производство легковых автомобилей на 58% - до 9,95 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 60% - до 277 единиц, производство автобусов сократилось на 69% - до 133 единиц.

Вместе с тем, в июле "ЗАЗ" произвел 1,8 тыс. автомобилей.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации " УкрАвтоПром ", производство автомобилей в Украине в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 24,5% - до 5,55 тыс. единиц.

Производство автомобилей в Украине в январе-июле текущего года сократилось на 50% - до 23,311 тыс. единиц

Производство автомобилей в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 54,2% - до 18,24 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

«ЗАЗ» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

В 2012 году “ЗАЗ” сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году компания планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.

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