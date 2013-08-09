Запорожский завод ферросплавов увеличил производство на 4,9%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов, который возобновил производство в марте 2013 года, за январь-июль 2013 года увеличил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 128,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, за 7 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод увеличил производство силикомарганца на 10% - до 87,7 тыс. тонн. Производство ферромарганца за отчетный период сократилось на 18,6% - до 27,5 тыс. тонн, производство марганца металлического - снизилось на 51,6%, до 4,5 тыс. тонн.

При этом предприятие в мае текущего года возобновило производство ферросилиция и произвело 9,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

С 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден частично остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

В 2012 году предприятие отказалось от производства ферросилиция.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.