Орджоникидзевский ГОК увеличил выпуск марганцевого концентрата почти втрое
16:34, 09 августа 2013Промышленность
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Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат (ОГОК) в январе-июле 2013 года увеличил производство марганцевого концентрата в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 301,2 тыс. тонн, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).
Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года ОГОК увеличил производство марганцевого агломерата в 3,2 раза - до 11,7 тыс. тонн.
Справка УНИАН. Орджоникидзевский ГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который разрабатывает западную часть Никопольского бассейна и ведет добычу марганца только открытым способом.
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