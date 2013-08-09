Орджоникидзевский ГОК увеличил выпуск марганцевого концентрата почти втрое

Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат (ОГОК) в январе-июле 2013 года увеличил производство марганцевого концентрата в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 301,2 тыс. тонн, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года ОГОК увеличил производство марганцевого агломерата в 3,2 раза - до 11,7 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Орджоникидзевский ГОК - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который разрабатывает западную часть Никопольского бассейна и ведет добычу марганца только открытым способом.