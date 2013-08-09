«Богдан» готов инвестировать 1 млн долл. в центр по утилизации автомобилей

Один из крупнейших автопроизводителей Украины, корпорация «Богдан» готова инвестировать порядка 1 млн долл. в создание новых производств по разборке и утилизации автомобилей. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"На сегодняшний день корпорация «Богдан» полностью готова выполнять нормы закона об утилизации. Благодаря утилизационному закону есть возможность сохранить действующие цены на готовые автомобили, избежав повышения цен для автолюбителей", - сказал он. Вместе с тем, отметил Красуля, эти защитные шаги дадут шанс предприятиям сохранить внутреннее производство, загрузить мощности, поставив на производство новые модели, что, в свою очередь, приведет к увеличению отчислений в бюджеты разных уровней и созданию новых рабочих мест.

"Имея разветвленную сеть по Украине, будучи представленными во всех регионах, мы полностью соответствуем нормам закона. Корпорация «Богдан» ведет переговоры с компаниями, занимающимися переработкой металлолома и вторсырья", - отметил Красуля.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» начала работу по формированию бизнес-плана строительства утилизационного центра в рамках выполнения условий принятого Верховной Радой Украины закона об утилизационном сборе.

По оценке аналитиков корпорации, текущие потребности Украины в мощностях по утилизации составляют два предприятия по демонтажу автомобилей и 39 центров по переработке/измельчению кузовных и других частей. При этом, по мнению экспертов, объемы ежегодной утилизации будут составлять 210 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.