Стахановский завод ферросплавов сократил производство на 40,2%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов (СЗФ), который в марте 2013 года возобновил производство, за январь-июль 2013 года сократил суммарный выпуск продукции на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 71,4 тыс. тонн, говорится в сообщении Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года по сравнению с январем-июлем 2012 года завод сократил производство ферросилиция на 31,7% - до 60,4 тыс. тонн, силикомарганца - на 64,5%, до 11 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

В 2012 году завод сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн.