Чем закончатся украинско-российские торговые войны

Россия продолжает атаковать Украину. Отмена квот на импорт украинских труб, полный запрет на торговлю украинским шоколадом и кондитеркой торговой марки «Рошен», как и предполагали эксперты, стали лишь началом «большой игры». Пока украинская сторона готовилась ответить на претензии россиян, те в четверг вечером внесли в перечень «запрещенного к импорту» и украинский сыр сразу нескольких известных торговых марок. Предлог - наличие антибиотиков в продукте.

Причем что характерно: претензии предъявлены сыру, сделанному в Украине. Российские заводы, выпускающие продукцию тех же торговых марок, того же ассортимента и принадлежащие тем же производителям, работают в обычном режиме – без вопросов со стороны российских органов надзора.

В Украине отмечают: Россия чем дальше, тем активнее ставит себя в смешную ситуацию. Попытки «товарного» давления обязательно аукнутся и самой Москве. Объем украинского импорта в Россию составляет до 25 млрд долл., причем статьи импорта – преимущественно продовольствие и промышленные товары машинстроения и приборостроения. А это значит, что найти замену будет не так-то просто.

«В российском информационном пространстве торговые запреты на украинские товары подаются как какие-то победы. Хотя со стороны видится другое - Россия показывает себя как непредсказуемый партнер, или, я бы сказал, слишком прогнозируемый", - отметил в своем блоге заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

Сыр, шоколад - что дальше?

Понятно, что одним лишь исключением продовольственной группы из структуры торговых отношений российская сторона не ограничится. Слишком велика политическая составляющая всей затеянной «партии». «Конфликты интересов уже очевидны. Но если Россия изберет дальнейшие санкции, она будет и дальше отталкивать Украину и работать против своих интересов. Причем главной потерей для России станет ее возможный выбор силового варианта развития событий», - убежден руководитель центра «Пента» Владимир Фесенко.

«Россия наверняка будет и дальше стремиться снизить долю присутствия Украины на своем рынке. Причем речь не идет о кондитерке или сырах. Это значительно более мелкие рынки, по сравнению, например, с машиностроением», - подчеркнул в комментарии УНИАН исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

По его мнению, Россия не откажется от заявленных ранее масштабных проектов в атомной энергетике, строительства новых дорог и магистралей с Европейской части на Дальний Восток. Все это вызывает живейший интерес у украинских специалистов. Более того, они по определению были бы востребованы в реализации таких инициатив. Но россияне намерено могут от их услуг отказаться - в угоду политике и в ущерб экономическим выгодам.

«Скажу больше: в отношениях с Украиной с точки зрения ее географического положения и потенциальной близости с ЕС заинтересован мелкий и средний бизнес России, которому было бы существенно легче выходить на рынок ЕС непосредственно через Украину», - уверен Устенко. Но риторика, звучащая из Москвы, не отвечает ожиданиям деловых кругов.

Единственное, что играет России на руку – возможность посредством торговых войн с Украиной «выровнять» внутренний товарный рынок Таможенного союза. «Свои» производители получат полную свободу во «внезапно» освободившихся нишах, ранее заполненных украинскими товаропроизводителями.

Готовимся к худшему

Понятно, что потери Украины в случае продолжения товарного противостояния с Россией также неизбежны. И они определенно будут существеннее российских: одно дело вкладывать средства в импортозамещение, другое – искать новые рынки для своей, отнюдь не всегда конкурентоспособной продукции.

«Однозначно одно: будет изменение структуры экономики. В долгосрочном плане – это неплохие перспективы с точки зрения роста нашей диверсификации», - убежден Олег Устенко. - «Но надо понимать и другое: не все лежит в экономической плоскости. Без вовлечения российской стороны в переговорный процесс нам все сложнее будет принимать решения. И в этой связи правильным будет развитие отношений по треугольнику Украина – Россия – Европа», - продолжает эксперт.

При этом он подчеркнул, что подписание ассоциации с ЕС в пику Таможенному союзу отнюдь не панацея, а скорее усугубление проблем. Ведь с подписанием ассоциации вводятся в действие технические регламенты и фитосанитарные нормы, во многом отличные от технических регламентов, действующих в России. «То есть продукция Украины, которая может быть продана на рынке ЕС, может оказаться неприемлемой для рынка России. А с производственной точки зрения у нас не получится ставить две производственные линии – одну для Европы, одну для России», - подчеркнул Устенко.

С ним согласилась и заведующая отделом внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований Ирина Клименко. В комментарии УНИАН она отметила: «Ближайшие полгода отношения Украины в принципе будут сложными со всеми странами. Скажутся наши претензии по 371 позиции в рамках ВТО. Мы открыли ящик Пандоры, и наши ответственные товарищи теперь думают, что с этим делать. А страны будут принимать ответные меры».

Вместе с тем, она убеждена, что в долгосрочной перспективе Украина при желании найдет пути выхода из сложившейся непростой ситуации. «Понятно, что мы, наверное, работаем и движемся медленно и не всегда дальновидно сохраняем то, что имели. Зачастую сжигаем ресурсы там, где могли бы эксплуатировать», - посетовала Клименко.

В свою очередь Владимир Фесенко подчеркнул, что нынешние товарные войны, которые напоминают публичную порку украинских олигархов в ответ за лоббизм европейского вектора развития Украины, закончатся не только экономическими потерями, но и возможными политическими провалами.

«Осенью мы можем увидеть попытку инициировать референдум по Таможенному союзу и одновременно стать свидетелями провокаций в отношениях между Украиной и ЕС: россияне могут создать поводы для неподписания Соглашения об Ассоциации», - спрогнозировал Фесенко.

Олеся Сафронова (УНИАН)