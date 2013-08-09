Никопольский завод ферросплавов снизил производство на 26,3%

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) в январе-июле 2013 года сократил суммарный выпуск продукции на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 277,7 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация ферросплавов (УкрФА).

В частности, за 7 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 17,2% - до 255,1 тыс. тонн, а ферромарганца – на 67,2%, до 22,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия НЗФ снизил суммарный выпуск продукции на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 250,3 тыс. тонн. В первом полугодии НЗФ сократил выпуск силикомарганца на 12,5% - до 228,8 тыс. тонн, а ферромарганца – на 60,4%, до 21,5 тыс. тонн.

Предприятие ранее также сообщало, что в связи с ростом цен на электроэнергию снизило производственные планы на 2013 год и приостановило программу модернизации на 2013-2017 гг. в объеме 1,6 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

В прошлом году завод снизил производство силикомарганца на 13,8% - до 555,3 тыс. тонн, а производство ферромарганца сократил на 18,5% - до 103 тыс. тонн. Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.