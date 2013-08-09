Промпроизводство во Франции снизилось сильно и неожиданно

Промышленное производство во Франции в июне текущего года неожиданно сильно снизилось, что усиливает опасения относительно состояния национальной экономики.

Объем промпроизводства упал на 1,4% в месячном выражении, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные статистического агентства Insee.

В годовом выражении показатель сократился на 0,2%.

Объемы производства в обрабатывающей промышленности упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,6% по сравнению с июнем 2012 г.

Производство продуктов питания упало на 2,9% в месячном выражении, автомобилей было произведено на 5,7% меньше, а объемы производства электроэнергии и газа упали на 6,8%.

Также сократились объемы добычи руды, показатель снизился на 0,9%.

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