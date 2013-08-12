Китай будет инвестировать средства в экологичное производство

Правительство Китая поставило своей целью увеличить объем производства в экологически безопасных отраслях промышленности до 4,5 трлн юаней (740 млрд долл.) к 2015 году.

Это означает, что объемы будут расти ежегодно на 15% в течение следующих трех лет.

Власти пообещали вкладывать денежные средства в экологичное производство в отраслях, где доминируют государственные предприятия, а также следить за соблюдением строгих экологических стандартов, сообщают Вести Экономика.

Последние шаги Китая показывают, что власти страны сильно озабочены загрязнением окружающей среды. В конце июля правительство выпустило постановление, которое касается сотни компаний в отраслях, которые наиболее сильно загрязняют окружающую среду, включая производство металлов, бумаги, кожи и источников питания. В результате компании должны закрыть устаревшие производственные линии.

Кроме того, правительство поставило перед собой цель сокращения интенсивности выбросов в ключевых отраслях. Выбросы на единицу объема производства должны сократиться на 30% к концу 2017 года.