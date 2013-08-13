Банк Ахметова прекратил судебные процедуры против меткомбинатов корпорации ИСД

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ), главным акционером которого является группа «Систем Кэпитал Менеджмент» украинского бизнесмена Рината Ахметова, прекратил судебные процедуры в отношении предприятий корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в частности Днепровского и Алчевского металлургических комбинатов, и начал переговоры о реструктуризации кредитной задолженности ИСД. Об этом говорится в пресс-релизе банка, текстом которого располагает УНИАН.

«С целью продолжения взаимовыгодных деловых отношений между ПАО "ПУМБ" и группой ИСД стороны начали переговоры по реструктуризации кредитов, которые были выданы банком группе ИСД. Все судебные процедуры и действия, начатые ПАО "ПУМБ" против группы ИСД, включая Днепровский металлургический комбинат и Алчевский металлургический комбинат (выступающий поручителем), прекращены», - говорится в релизе.

Согласно сообщению СМИ, в июле Хозяйственный суд Донецкой области в рамках обеспечения исков ПУМБ наложил арест на имущество корпорации "Индустриальный союз Донбасса", требуя взыскать средства по кредитным договорам с Днепровским металлургическим комбинатом и Алчевским металлургическим комбинатом по договорам 2007-2008 годов.

Справка УНИАН. Корпорация ИСД, основанная в 1995 году, является интегрированной холдинговой компанией, которая владеет либо управляет пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. Основной бизнес - производство стали, проката, труб, кокса, оборудования для черной металлургии и коксохимической промышленности. Основные активы корпорации размещены в Украине (Донецкая, Луганская и Днепропетровская обл.), в Восточной и Центральной Европе (Венгрия, Польша).

Крупнейшими акционерами «Индустриального союза Донбасса» с начала 2010 года являются консорциум инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным (50% плюс две акции) и украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

ПУМБ входит в группу крупнейших банков Украины и является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк основан в 1991 году. Главный акционер банка – ООО «СКМ Финанс» (92,24% акционерного капитала), часть группы СКМ. Всеукраинская региональная сеть ПУМБ насчитывает около 160 точек продаж.