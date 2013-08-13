Shell одобрила использование труб компании «Интерпайп»

Компания Shell провела квалификацию производства международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании «Интерпайп» и включила ее заводы в список одобренных поставщиков по определенным видам продукции, сообщили УНИАН в пресс-службе «Интерпайп».

Ранее компания Shell не рассматривала возможность использования труб украинского производства для реализации проектов в Украине из-за их неподходящего качества, и намеревалась импортировать трубы, в частности, из Японии.

Квалификация производства «Интерпайп», как сообщается, прошла в рамках заключенного в 2012 году меморандума о взаимопонимании между Shell и "Интерпайп", определяющего основные направления сотрудничества двух компаний, с целью возможного использования труб производства «Интерпайп» как в реализации проектов в Украине, так и за ее пределами. В частности, Shell переквалифицировала завод «Интерпайп Сталь» как поставщика стальной заготовки для производства обсадных и насосно-компрессорных труб и «Интерпайп НМТЗ» - как производителя труб для транспортировки нефти и газа определенного сортамента.

«В рамках выполнения условий меморандума Shell провела квалификацию производства Интерпайп и включила заводы компании в список одобренных поставщиков «Шелл» по определенным видам продукции»,- говорится в сообщении «Интерпайп».

Компания также приводит мнение ведущего инженера по бурению Shell в Украине Робина Нойтона. Комментируя результаты квалификации, он, в частности, отметил: «Мы продолжаем работать с «Интерпайп» и по другим направлениям, чтобы квалифицировать более широкий спектр трубной продукции для использования Shell как в Украине, так и по всему миру», - цитирует Нойтона пресс-служба «Интерпайп».

В свою очередь, директор по стратегии и развитию компании «Интерпайп» Денис Морозов подчеркнул, что сейчас ведется работа по созданию нового типа трубной продукции.

«На сегодняшний день мы переквалифицировали определенные продуктовые линейки и работаем над созданием нового типа труб с премиальными соединениями, чтобы соответствовать требованиям Shell к работе в сложных геологических условиях», - цитирует пресс-служба Морозова.

Справка УНИАН. «Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Shell работает в Украине с 1992 года и сегодня ведет свою деятельность в направлениях разведки и добычи углеводородов, поставок природного газа, маркетинга топливно-смазочных материалов и эксплуатации сети АЗС.

Сейчас Shell работает над тремя поисково-разведочными проектами в Украине. Во-первых, в рамках договора совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» предусмотрено проведение поиска, разведки и добычи углеводородов на площадях в Харьковской области. Бурение первой поисковой скважины в рамках данного проекта началось в октябре 2012 г. Во-вторых, 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует провести сейсморазведку и пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. Сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания не ведет. Наконец, в августе 2012 года группа инвесторов, в том числе Shell, были выбраны победителями конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифского участка на континентальном шельфе Черного моря. Сейчас ведутся переговоры с целью подписания соглашения о разделе продукции и соглашения о совместной операционной деятельности.

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