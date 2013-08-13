Промпроизводство еврозоны в июне выросло

Объем промышленного производства еврозоны в июне вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Рост оказался хуже прогнозов экономистов, которые ожидали увеличения показателя на 1%. В годовом исчислении показатель вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями экономистов, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Евростата.

Согласно пересмотренным данным в мае объем промпроизводства снизился на 0,2% по сравнению с апрелем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

В ЕС промышленное производство выросло в июне на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,4% по сравнению с июнем 2012 года.