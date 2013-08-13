«Запорожсталь» обсудила с Siemens проекты по обновлению производства

Металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в крупнейшую украинскую горно-металлургическую группу «Метинвест», и компания «Siemens Украина», дочернее предприятие концерна Siemens AG, выразили готовность совместно реализовывать ряд проектов по модернизации производства на украинском предприятии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Запорожстали» со ссылкой на итоги встречи генерального директора комбината Ростислава Шурмы с руководителем «Siemens Украина» Корнелиусом Гранигом.

По словам Шурмы, в модернизацию «Запорожстали» уже вложено более 560 млн грн, ведь комплексная модернизация комбината возможна только с применением передовых технологий.

«В коренную модернизацию комбината мы уже вложили более 560 млн грн. На данный момент мы работаем над проектами по строительству новой линии соляно-кислотного травления, будущей замене мартеновских печей на конвертер и строительству новой газоочистки агломашины №2. Масштабная и комплексная модернизация "Запорожстали" возможна только с применением передовых технологий, и нам нужны лучшие варианты и предложения технологий и оборудования как от зарубежных, так и от отечественных партнеров», - цитирует пресс-служба Шурму.

В свою очередь, гендиректор «Siemens Украина» отметил, что металлургическая промышленность является приоритетной отраслью как для Украины, так и для концерна Siemens, к тому же компания уже имеет опыт успешного сотрудничества с предприятиями группы «Метинвест».

«Мы очень рады видеть, как возрастает инвестирование в модернизацию этой ключевой отрасли промышленности, так как это напрямую влияет на успехи Украины в будущем. У нас хороший опыт работы с компанией «Метинвест» - реализован ряд масштабных проектов на предприятиях группы», - цитирует Гранига пресс-служба «Запорожстали».

Как сообщал УНИАН, в конце июля группа «Метинвест» и Siemens подписали соглашение, предусматривающее разработку проекта строительства новой агломерационной фабрики на еще одном предприятии, входящем в «Метинвест», — Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ).

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» вошел в горно-металлургическую группу «Метинвест» летом 2012 года, когда Metinvest B.V., материнская компания «Метинвеста», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината.

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

За 7 месяцев 2013 года предприятие увеличило производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,3% - до 1,863 млн тонн, а производство стали за этот период выросло на 1,3% - до 2,208 млн тонн.

«Siemens Украина» основана в 1997 году и является дочерним предприятием концерна Siemens AG и одной из ведущих технологических компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения.