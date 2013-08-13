"Крымсода" запустила линию по производству пищевой соды стоимостью 60 млн грн

Крупный производитель технической кальцинированной соды Крымский содовый завод ("Крымсода"), входящий в состав Group DF, запустил линию по производству пищевой соды стоимостью 60 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Group DF.

Согласно сообщению, предприятие рассчитывает вернуть вложенные инвестиции в течение трех лет.

«Group DF инвестировала в достаточно перспективный бизнес. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет глобальный рынок соды и спрос на этот продукт будут расти и позволят нам покрыть затраты”, - цитирует пресс-служба руководителя департамента проектов новых видов деятельности Group DF Дмитрия Нечитайло.

Согласно сообщению, производительная мощность новой линии составит 20 тыс. тонн в год, в дальнейшем предприятие планирует увеличить этот показатель до 48 тыс. тонн в год.

Около 45% произведенного продукта «Крымсода» планирует экспортировать.

В пресс-службе уточняют, что с запуском нового цеха на предприятии будет создано около 100 рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, Крымский содовый завод по итогам 2012 года увеличил чистый убыток в 2,6 раза – до 221,5 млн грн по сравнению с 85,6 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «Крымский содовый завод» - ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды в Украине. Завод введен в действие в 1973 году. Проектная мощность – 698 тыс. тонн в год.

Завод входит в группу Ostchem Holding, которая консолидирует все химические активы Group DF.

89,99% акций предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.