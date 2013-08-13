Изобретателю украинской упаковки сегодня исполнилось бы 60 лет

Изобретателю украинской инновационной «твист»-упаковки Александру Галкину 14 августа 2013 года могло бы исполниться 60 лет. Благодаря его усилиям, Украина стала одним из ведущих поставщиков современной гибкой упаковки не только в страны Центральной и Восточной Европы, России и других стран СНГ, сообщает пресс-служба Союза химиков Украины.

«Кандидат технических наук, заслуженный работник промышленности Украины, член Правления Европейской Ассоциации глубокой печати (ERA), член Коллегии Киевской городской государственной администрации, кавалер орденов «За заслуги» I II и III степени, Александр Галкин создал уникальный научно-производственный комплекс по изготовлению упаковочных материалов европейских стандартов качества. В частности, он был автором украинской «твист»-пленки, которая стала альтернативой экологически вредным и менее практичным ПВХ-материалам», - говорится в сообщении.

Пленка была создана при участии Института химии высокомолекулярных соединений, Института биоорганической химии и нефтехимии, Института прикладных проблем физики и биофизики НАН Украины, Института экогигиены и токсикологии имени Л.И. Медведя. Материал имел уникальные свойства за счет большего количества слоев и оптимальной комбинации полимеров. «При этом новый материал мог быть тоньше человеческого волоса, имел превосходные характеристики эластичности, гладкости, прозрачности, блеска. Ключевым свойством синтезированного материала был так называемый «твист-эффект» - скрученная за короткое время пленка сохраняла приобретенную форму», - добавляют в Союзе химиков.

В 2013 году совместным решением Союза химиков и ЦР работников химической и нефтехимической отраслей промышленности Украины, Александр Галкин награжден «Знаком почета за заслуги перед химической отраслью Украины».

10 мая 2013 года Александр Галкин трагически погиб. Компания «Укрпластик», которой он бессменно руководил с 1997 года, приняла решение об утверждении именной стипендии Александра Галкина для талантливых и увлеченных наукой студентов Национального университета пищевых технологий.

По данным компании «Укрпластик», на сегодняшний день она обеспечивает гибкими упаковочными материалами транснациональные компании «Danone» «Lactalis», «Nestle» «PepsiCo», «Tchibo», «Mondelez» (Крафт Фудз) и отечественные предприятия пищевой промышленности, в том числе производителей макарон, молокоперерабатывающей, кондитерской, масложировой и других отраслей.

Украинский производитель входит в ТОП-20 европейских компаний данного профиля.