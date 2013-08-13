Группа Lafarge обратилась в антирейдерскую комиссию для защиты своих прав в Украине

Производитель строительных материалов, международная французская группа компаний Lafarge, обратилась в Межведомственную комиссию по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий для защиты своих прав в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор бизнес-направления «Щебень» компании Lafarge Александр Скрипник в интервью газете «Урядовый курьер».

«В июле наша компания совместно с совладельцем - ЕБРР - была вынуждена обратиться в Межведомственную комиссию по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий с целью защиты наших прав как иностранного инвестора, который добросовестно выполняет свои обязательства», - сказал Скрипник.

По его словам, компания практически на всех этапах реализации проекта создания предприятия по производству щебневой продукции в Вижницком районе Черновицкой области сталкивалась с внеплановыми проверками разных контролирующих органов, которые проводились предвзято и необъективно. Это привело к увеличению срока реализации проекта более чем в два раза.

«Сейчас мы снова вынуждены констатировать актуальность этой проблемы. Несмотря на решение уполномоченного органа об отсутствии нарушений законодательства в природоохранной сфере, а также в сфере недропользования и земельных отношений, были снова начаты расследования и проверки», - отметил Скрипник.

Он также выразил надежду, что результаты новых проверок будут рассмотрены соответствующими уполномоченными органами, и компания как инвестор сможет рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Lafarge открыла предприятие по производству щебеночной продукции в Вижницком районе Черновицкой области. Инвестиции в проект составили более 27 млн грн.

В конце мая Кабинет министров принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Согласно принятому решению, в состав комиссии входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.

Справка УНИАН. Группа Lafarge в Украине включает завод по производству гипсокартона в Артемовске Донецкой области (подразделение «Лафарж Гипс Украина»), производство щебня на Кощеевском гранитном карьере в Киевской области, Клесовском карьере нерудных ископаемых в Ривненской области, Майдан-Испаском песчано-гравийном карьере в Черновицкой области (подразделение «Лафарж Щебень Украина») и цементный завод ПАО «Николаевцемент» в Николаеве Львовской области («Лафарж Цемент Украина»).

Группа Lafarge (головной офис в Париже, Франция) создана в 1833 году, занимается производством строительных материалов (цемента, щебня, бетона и гипса). В группе работает 68 тыс. человек в 64 странах мира. В 2011 году продажи группы достигли 15,3 млрд евро.