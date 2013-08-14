В порту Мумбаи взорвалась и легла на дно подводная лодка российского производства

В порту Мумбаи произошел взрыв на дизель-электрической подводной лодке «Синдуракшак» российского производства, пишут "Ведомости".

После взрыва ДЭПЛ загорелась и в процессе тушения пожара легла на дно, так что на поверхности видна сравнительно небольшая ее часть. Внутри могут находиться не менее 18 моряков, в том числе трое офицеров. Остальные успели спрыгнуть в море. Судьба оставшихся на борту выясняется, сообщает сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС Индии.

Взрыв на ДЭПЛ произошел около полуночи по местному времени, его причина неизвестна. В тушении принимали участие не менее 16 пожарных бригад из города Мумбаи и порта. Сейчас идет поисково-спасательная операция.

Подлодка «Синдуракшак» проекта 877 ЭКМ (по классификации НАТО — Kilo) была построена в 1997 г. на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге по заказу ВМС Индии, сообщает ИТАР-ТАСС. Всего с 1986 по 2000 г. Индия закупила у России 10 подлодок такого класса. Недавно лодка прошла модернизацию в центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. 29 января 2013 г. вышла из России и 29 апреля прибыла в порт Мумбаи, зайдя по дороге в порты Картахена, Александрия и Порт-Саид.