Таможенный союз намерен с сентября ввести защитные меры на рынке фарфора

Таможенный союз предлагает с сентября т.г. ввести защитные меры для рынка фарфора, пишут "Ведомости" со ссылкой на уведомление, опубликованное на сайте ВТО.

Предлагается ввести новую таможенную пошлину на три года: в первый год она составит 1479 долл., во второй год — 1035,3 долл. и в третий — 591,6 долл. за тонну. Сейчас импортеры фарфора платят импортную пошлину в 20% от таможенной стоимости вне зависимости от веса. Обычно защитная мера вводится в дополнение к действующей пошлине, отмечает источник в аппарате Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Вопрос о применении специальной защитной меры в отношении кухонной и столовой посуды из фарфора будет рассматриваться на заседании коллегии ЕЭК 27 августа, сказал «Ведомостям» представитель департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК. По его словам, решение еще не принято, а процедуры, связанные с расследованием, продолжаются. Возможных размеров пошлин он не комментирует.

Если новая пошлина будет введена, импортерам фарфора придется платить более чем вдвое больше, чем сейчас. Новая пошлина, если будет введена, существенно ударит по импорту и цены на продукцию, несомненно, вырастут.

Российским производителям сейчас трудно конкурировать с китайскими коллегами из-за устаревших технологий, высокой себестоимости производства, сбытовой политики и распространения посуды из стекла и керамики. Российские и белорусские производители фарфора работают в низком ценовом сегменте, где основную конкуренцию им составляют китайские производители, «Карловарский фарфор» из Чехии и Сумской фарфоровый завод из Украины.

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия по международной торговле в середине мая т.г. приняла решение о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину посуды и приборов (столовых или кухонных) из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта.

Решение было принято по результатам рассмотрения заявления отечественных производителей фарфоровой продукции ООО «Дружковский фарфоровый завод», ПАО «Сумской фарфоровый завод», ООО «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» и информации Минэкономразвития.

С сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит специальное защитное расследование по поводу предполагаемого демпинга на рынке фарфоровой посуды в странах Таможенного союза, в том числе относительно товаров из Украины. Ноту о начале расследования посольство Украины получило от российской стороны в ноябре 2012 года.