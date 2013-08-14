Азаров: "Мы не можем допустить ослабления евразийского вектора"

Правительство в ближайшее время завершит анализ возможного влияния Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений Украины со странами Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня, 14 августа, на заседании Кабинета министров.

“По моему поручению уже в ближайшее время будет завершен анализ последствий подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для развития кооперационных связей между предприятиями Украины и стран Таможенного союза. В частности, относительно реализации сотрудничества в ракетно-космической, машиностроительной, авиапромышленной и других секторах промышленности”, - сказал Азаров.

При этом премьер отметил, что на сегодняшний день уже наблюдаются негативные тенденции в экономических отношениях между Украиной и странами Таможенного союза.

«Мы не можем допустить ослабления евразийского вектора, потери рынков для наших товаров и услуг в странах Таможенного союза, а некоторые негативные тенденции уже проявляются. Украина несет потери из-за сокращения объемов взаимной торговли товарами и услугами», - сказал премьер-министр.

Он в очередной раз подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не мешает расширению и углублению сотрудничества с Таможенным союзом.

«Хочу подчеркнуть, что подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не препятствует углублению отношений с Таможенным союзом в рамках расширения уже существующей зоны свободной торговли», - сказал Азаров.

Кроме того, он поручил Министерству экономического развития и торговли вместе с МИДом ускорить подготовку конкретных предложений по присоединению к отдельным соглашениям и техническим регламентам Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства». На саммите Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об ассоциации при условии выполнения официальным Киевом трех условий: реформирование избирательного законодательства, решение проблемы избирательного правосудия и продолжение реформ в рамках выполнения Повестки дня ассоциации.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.