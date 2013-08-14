Минэкологии предлагает ввести единую ставку утилизационного сбора для всех автомобилей

Министерство экологии Украины предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и отменить действие коэффициентов при расчете утилизационного сбора (экологического налога) на автомобили, обязательная уплата которого вводится в Украине с 1 сентября текущего года.

Проект закона опубликован на сайте Минэкологии.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью выполнения соответствующего поручения Президента Украины Кабинету министров в начале августа. Глава государства потребовал от правительства согласовать нормы закона об утилизационном сборе с правилами ВТО, а также с требованиями международных организаций и профильных ассоциаций, называвших существующую редакцию закона, предусматривающую использование коэффициентов при расчете ставки сбора (в зависимости от объема двигателя), дискриминационной и не отвечающей требованиям рынка.

По предложению Минэкологии, общая сумма утилизационного налога будет рассчитываться налогоплательщиками по единой ставке (5,5 тыс. грн для легковых автомобилей и 11 тыс. грн для других автомобилей) и зависеть от количества транспортных средств.

Кроме того, Минэкологии предлагает перечислять 100% сумм взимаемого утилизационного сбора в Фонд охраны окружающей среды.

Одновременно министерство предложило исключить обязательную норму о сертификации пунктов приема утилизируемых автомобилей по стандартам Международной организации по стандартизации (ISO) серии 1400 или по аналогичным национальным стандартам.

По мнению специалистов Минэкологии, внесение предложенных изменений в законодательство, регулирующее вопросы взимания утилизационного сбора, а также функционирования системы сбора и утилизации транспортных средств, обеспечит решение возникающих финансовых вопросов. Вместе с тем, предложенные изменения требуют согласования с рядом заинтересованных министерств и ведомств, а также обсуждения с участием общественности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Порядок взимания утилизационного сбора предусматривал использование корректирующих коэффициентов к базовым ставкам этого сбора, затрагивавших все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Предположительные суммы утилизационного налога составляли бы для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Представительство ЕС в Украине выразило мнение, что введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Европейским Союзом. Аналогичную обеспокоенность ранее высказывали Россия и Япония.

2 августа текущего года Президент Украины подписал законы об утилизационном сборе и порядке утилизации транспортных средств с требованием скорейшего внесения изменений в эти законы.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты сошлись во мнении, что введение утилизационного сбора может быть отсрочено в связи с необходимостью выполнения поручения Президента.