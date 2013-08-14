Метпредприятия увеличили импорт кокса в 4,5 раза

Метпредприятия за 7 месяцев увеличили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года импорт кокса в 4,5 раза — с 96 тыс. тонн до 430 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Импортировали кокс «АрселорМиттал Кривой Рог» (из Польши – 330 тыс. тонн, из Казахстана – 20 тыс. тонн) и «Запорожсталь» из России – 80 тыс. тонн.

Вместе с тем, по информации «Металлургпрома», в июне-июле 2013 года украинские метпредприятия не импортировали кокс в связи с мораторием, установленным Кабинетом министров Украины.

За январь-июль металлургическим предприятиям поставлено 7,945 млн тонн украинского кокса – на 7% меньше, чем за январь-июль прошлого года. В июле украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,215 млн тонн кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 8,375 млн тонн (98% от расчетной балансовой потребности и 97% от объема поставок за 7 месяцев 2012 г.)

В январе-июле украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 5% - до 6,57 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в июле составил 1,01 млн тонн.

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 7 месяцев составили 8 млн тонн – на 11% меньше объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-июле сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 14,57 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение июля уменьшились на 50 тыс. тонн и по состоянию на 1 августа составили около 490 тыс. тонн.