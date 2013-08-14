Северная и Южная Корея договорились возобновить работу Кэсона

Южной Корее и КНДР удалось достичь соглашения по возобновлению работ в совместной индустриальной зоне Кэсон, которые были приостановлены в апреле, сообщает Русская служба Би-би-си.

В этом году две страны провели семь раундов переговоров о судьбе совместного промышленного комплекса, и лишь нынешний увенчался успехом - после того, как Сеул пригрозил Пхеньяну окончательно отказаться от проекта.

Работа комплекса, находящегося на границе двух стран, была остановлена в апреле этого года, когда власти КНДР объявили от отзыве своих рабочих.

Зона Кэсон была создана в 2003 году в период потепления отношений между Севером и Югом. В ней на южнокорейских предприятиях трудятся рабочие из КНДР.