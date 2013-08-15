Все вопросы решались бы быстрее, если бы Украина участвовала в ТС - глава комитета Госдумы

Вопросы с импортом в РФ ряда украинских товаров решаются в настоящее время сложнее, чем решались бы, если бы Киев участвовал в Таможенном союзе, сказал в эфире "Эхо Москвы" глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, комментируя заявления об усилении контроля на границе РФ в отношении экспортеров Украины, передает ПРАЙМ.

"Украина, к сожалению, пока не член Таможенного союза, и, хотя у нас есть соглашение о зоне свободной торговли, но для ряда товаров вопросы импорта в РФ решаются качественно сложнее, нежели решались бы, если бы Украина входила в ТС, хотя бы в формате "3+1", - сказал Слуцкий.

При этом он отметил, что эта позиция "не является каким-то шантажом или побуждением для Украины к членству в ТС, поскольку такими действиями можно было бы добиться только отрицательного результата".

Ранее в Москве неоднократно говорили, что Украина может получить все выгоды от сотрудничества с объединением только при условии полноценного членства. Киев же заявляет, что хочет найти такой вариант, который бы позволял одновременно подписать соглашение об ассоциации с ЕС и получить статус наблюдателя в ТС. Киев также говорил о намерении участвовать в особом формате "3+1", сохраняя при этом возможность для экономического сотрудничества с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей Украины (ФРУ) в среду, 14 августа, обратилась с письмом к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой урегулировать проблемы, которые возникли у украинских экспортеров на российской границе. «К сожалению, Roshen дело не ограничилось. Проблемы у украинских экспортеров с прохождением таможенного контроля на российской таможне начались еще в 20-х числах июля. Об этом свидетельствуют обращения предприятий в ФРУ, - говорится в заявлении Федерации. - С нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры... Фактически речь идет о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев».

Правительство Украины в этот же день заявило, что принимает меры по урегулированию проблем во взаимной торговле с Россией.

Федеральная таможенная служба России не подтвердила и не опровергла информацию о проблемах с украинскими грузами на границе, отказавшись от комментариев.