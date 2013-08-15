Алюминиевый гигант Alcoa Inc. закрывает производство в Нью-Йорке и сокращает в Бразилии

Американский алюминиевый гигант Alcoa Inc. заявил о закрытии алюминиевого производства в Нью-Йорке и сокращении в Бразилии в рамках плана по пересмотру мощностей к концу сентября.

Компания сообщила, что завод Massena East в Нью-Йорке, мощность которого составляет 40 тысяч тонн, будет полностью закрыт. Кроме того, компания приступила к временному сокращению мощностей на 124 тысячи метрических тонн на заводе в Бразилии.

"В мае Alcoa сообщила о пересмотре глобальных мощностей на предмет возможного сокращения с целью поддержания конкурентоспособности компании. Цены на алюминий, включая надбавки, снизились до четырехлетнего минимума, и компания продолжает работу в условиях неопределенности и волатильности на рынке", - заявил президент подразделения Global Primary Products Боб Вилт.

На сегодняшний день компания сообщила о сокращении мощностей на 269 тысяч тонн из 460 тысяч включенных в список на пересмотр в мае. Эти мощности включают закрытие заводов в Канаде и Италии. После закрытия заводов в Нью-Йорке и Бразилии мощности компании уменьшатся на 16%, передает ПРАЙМ.

Ранее совет директоров ОК "Русал" также заявлял о намерениях обсудить на заседании 16 августа вопрос о приостановке алюминиевого производства на нескольких заводах. По сообщениям СМИ, "Русал" в течение 2013 года может приостановить на четыре года выпуск алюминия на Надвоицком, Уральском, Волгоградском и Богословском алюминиевых заводах из-за убыточности производства.

Основанная в 1886 году компания Alcoa Inc. является ведущим в мире производителем первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. В компании, действующей на территории 31 страны мира, работают почти 59 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год. В 2007 году ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «Русал»), созданной в марте в 2007 г. путем слияния «Русала», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

В апреле 2011 года "РусАл" остановил выпуск алюминия на комбинате из-за невыгодных тарифов на электроэнергию (расходы на нее превышали 45% себестоимости продукции). По итогам 2011 года чистый убыток предприятия составил 131,2 миллиона гривен.

В мае 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК". «РусАл» сразу же подал кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины. По сей день вопрос по «ЗАлК» находится в судах.

Президент Украины Виктор Янукович видит два пути развития ситуации: "бывший собственник начнет выполнять инвестобязательства - суд его заставит, или произойдет смена собственника, и завод начнет развиваться".