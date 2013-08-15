Китай сокращает избыточные производственные мощности

Несмотря на замедление темпов экономического роста, Китай сконцентрирует свои усилия на сокращении избытка производственных мощностей. При этом реализация данной программы ранее планировалась на 2014 год, сообщают Вести.ru.

Наряду с этим правительство Поднебесной намерено увеличить расходы на производство информационных технологий, что поспособствует стабилизации экономического подъема.

“К концу 2014 г правительство завершит сокращение избыточных мощностей и в будущем будет активно избавляться от устаревших производственных мощностей”, - сообщило Китайское национальное радио со ссылкой на министра промышленности Мяо Вэя.

Премьер Ли Кэцян не стал использовать стимулы для общего экономического оздоровления, и вместо реализации намеченных мер, включавших налоговое послабление и поддержку малых предприятий, занялся сокращением избыточных мощностей и снижением финансовых рисков, что положительно отразится на реструктуризации экономики. По данным Национального бюро статистики Китая от 9 августа, рост промышленного производства превзошел прогнозы экономистов, что свидетельствует о стабилизации экономики.

“Одна из долгосрочных проблем заключается в том, что Китай столкнулся с избыточными инвестициями в некоторых отраслях, что привело к чрезмерным объемам производственных мощностей, а это неэффективно, - отметил Дэвид Хенсли, директор по глобальной экономической координации JPMorgan Chase & Co. в Нью-Йорке. - Усилия правительства важны как часть большой программы, направленной на обеспечение прочной основы для долгосрочного экономического роста в Китае".

Дэвид Хенсли также отметил, что процесс пока проходит ранние стадии и еще предстоит выяснить, как далеко пойдет правительство в реализации своей программы.