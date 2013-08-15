«Донецксталь» привлекла кредит на 500 млн долл.

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь - металлургический завод», входящий в группу «Донецксталь», подконтрольную бизнесмену Виктору Нусенкису, привлек синдицированный кредит в размере 500 млн долл., который предполагается направить на погашение ранее реструктуризированного долга и выполнение программы модернизации производства.

Об этом говорится в сообщении завода, размещенном на корпоративном сайте.

Согласно сообщению, средства выделяются двумя траншами – 225 и 275 млн долларов со сроками погашения 3 и 5 лет с процентной ставкой Libor 1m + 6,5% по одному траншу и Libor 1m + 7,5% - по второму.

«Мандатными ведущими организаторами, обеспечившими реализацию данной сделки, выступили ING BANK N.V. (Нидерланды), ПАО «ИНГ Банк Украина», Unicredit Bank AG (ФРГ), ПАО "Укрсоцбанк" (Группа «Уникредит»), VTB Bank (France) SA (Франция), VTB Bank (Deutschland) AG (ФРГ), Raiffeisen Bank international AG] (Австрия), ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (Украина). Ведущим организатором также выступил East-West United Bank S.A. (Люксембург)», - говорится в сообщении завода.

Заемщиками выступили «Донецксталь» (Украина) и компания «Энерготрейдинг Лимитед» (Гонконг). Кредит обеспечен залогом экспортных контрактов, залогом экспортной выручки и денежными средствами на текущих счетах компании, а также поручительствами основных операционных компаний группы.

Как отмечается в сообщении, сумма и условия займа являются беспрецедентными в текущих рыночных условиях и обусловлены опытом и результатами работы «Донецкстали» на внутреннем и внешнем рынках, а также качеством выпускаемой продукции и инновационным развитием.

«Кредитные средства, полученные в ходе этой сделки, «Донецксталь» направит на погашение ранее реструктуризированного долга, который накладывал на компанию определенные ограничения, главным образом в части объемов капитальных инвестиций, остальные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов группы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Донецксталь - металлургический завод» в 1-м полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 10,4 раза - до 53,394 млн грн с 555,292 млн грн. В первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года чистый доход компании от реализации продукции сократился на 22,3% - до 7,646 млрд грн с 9,846 млрд грн. Валовая прибыль сократилась на 37,3% - до 1,120 млрд грн с 1,787 млрд грн.

Помимо металлопродукции, группа «Донецксталь » производит кокс, железорудный концентрат и агломерат.