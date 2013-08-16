General Motors, Suzuki и Toyota закрыли свои заводы в Египте

Крупные автомобилестроители General Motors, Suzuki Motor и Toyota Motor приостановили деятельность своих предприятий в Египте из-за волнений в стране, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Al Arabiya.

Американский автогигант заявил в четверг о закрытии своего офиса в Каире и временной остановке производства.

«Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение для нас. Мы будем держать ситуацию на контроле», — отмечается в заявлении GM.

Корпорация из США производит в Египте легковые автомобили, микроавтобусы, легкие грузовики. Она предоставляет рабочие места более чем 14 тыс. граждан страны.

Японские корпорации Toyota и Suzuki также приостановили деятельность своих заводов в связи с нестабильной политической обстановкой в Египте. По словам представителя Toyota по связям с общественностью, возможно, уже в ближайшие дни предприятие вновь начнет функционировать в обычном режиме. Он подчеркнул, что все зависит от того, как будут развиваться события в стране.

Ранее сообщалось, что движение «Братья-мусульмане», поддерживающее бывшего президента Мурси, призвало устроить 16 августа в Египте «пятницу гнева». Представители движения утверждают, что добьются падения режима военных. Сотрудники дипломатических ведомств ряда государств покидают Каир.