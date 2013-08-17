Немецкие компании начали сворачивать производство и бизнес в Египте

Немецкая торговая сеть "Метро" временно закрыла свою штаб-квартиру в Каире из-за продолжающихся в Египте беспорядков. Об этом сообщил сегодня представитель компании, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, в столице Египта расположены два магазина "Метро", которые также закрыты, начиная с сегодняшнего дня.

"Метро" - одна из крупнейших торговых сетей в мире, третья по величине в Европе. Концерн был основан в 1996 году и имеет филиалы по всему миру, в том числе в Украине.

Также крупнейший в мире немецкий химический концерн БАСФ временно приостанавливает производство в Египте и закрывает бюро в этой североафриканской стране из-за продолжающихся беспорядков. Об этом сегодня сообщила представитель компании.

В концерне отметили, что в воскресенье руководство БАСФ намерено рассмотреть вопрос о возобновлении производства и работы бюро. Немецкий химический концерн действует в Египте уже около 60 лет и производит там, в частности, строительные химикаты. БАСФ имеет свои офисы в Каире и Александрии.

По данным Объединения торгово-промышленных палат ФРГ, всего в Египте действуют около 80 немецких компаний. На их предприятиях занято примерно 24 тыс. человек.