"Русал" утвердил программу сокращения производства алюминия

Совет директоров ОК "Русал" утвердил программу дополнительного снижения объемов производства для сокращения издержек и увеличения маржи, по которой в 2013 году компания планирует снизить выпуск алюминия на 357 тысяч тонн (9%) по сравнению с уровнем производства 2012 года (4,17 миллиона тонн).

Полный эффект от реализации программы сокращений ожидается в 2014 году, говорится в сообщении компании.

В марте т.г. "Русал" утвердил программу снижения выпуска алюминия на 300 тысяч тонн в 2013 году, но из-за неблагоприятной ситуации на рынке она была скорректирована в сторону увеличения, передает ПРАЙМ.

В рамках уточненной программы алюминиевое производство будет остановлено на наименее эффективных заводах алюминиевого дивизиона "Запад". Кроме того, объем выпуска алюминия будет снижен на некоторых сибирских заводах "Русала" - около 105 тысяч тонн, как сообщалось ранее.

Ранее СМИ сообщали, что "Русал" в течение 2013 года может приостановить на четыре года выпуск алюминия на Надвоицком, Уральском, Волгоградском и Богословском алюминиевых заводах из-за убыточности производства. Возобновление возможно при восстановлении цены на алюминий до уровня 2,4 тысячи долларов за тонну (текущая цена - ниже 1,8 тысячи долларов).

Как сообщал УНИАН, ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год. В 2007 году ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «Русал»), созданной в марте в 2007 г. путем слияния «Русала», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

В апреле 2011 года "РусАл" остановил выпуск алюминия на комбинате из-за невыгодных тарифов на электроэнергию (расходы на нее превышали 45% себестоимости продукции). По итогам 2011 года чистый убыток предприятия составил 131,2 миллиона гривен.

В мае 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК". «РусАл» сразу же подал кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины. По сей день вопрос по «ЗАлК» находится в судах.

Президент Украины Виктор Янукович видит два пути развития ситуации: "бывший собственник начнет выполнять инвестобязательства - суд его заставит, или произойдет смена собственника, и завод начнет развиваться".

Напомним, американский алюминиевый гигант Alcoa Inc. заявил о закрытии алюминиевого производства в Нью-Йорке и сокращении в Бразилии в рамках плана по пересмотру мощностей к концу сентября.