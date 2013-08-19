Промпроизводство в июле сократилось на 4,9%

Промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%.

В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

По данным Госстата, в июле 2013 года по отношению к июлю 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в добыче металлических руд – на 4,5% (по сравнению с июнем т.г. – также рост на 4,4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 3,5% (спад на 12,5%), изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 2,4% (рост на 8,8%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 1,6% (рост на 6,1%).

Остальные отрасли в июле текущего года по сравнению с июнем прошлого года показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции – на 18,8% (рост 3% к июню т.г.), в производстве мебели, другой продукции, а также ремонте и монтаже машин и оборудования – на 15,3% (рост 17,3%), машиностроении, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, – на 11,5% (рост на 2,8%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 8,7% (рост на 0,7%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 8,2% (рост на 4,2%), текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 7% (рост на 5,7%).

В распределении электроэнергии, газа и пара в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года спад промпроизводства составил 1,4% (рост 8,9% к июню т.г.).

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июне 2013 года по сравнению с июнем 2012 года сократилось на 5,3%, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%, в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием прошлого года падение промпроизводства составило 5,3%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.