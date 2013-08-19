В Украине промпроизводство в июле сократилось на 4,9%

Промышленное производство в Украине в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократилось на 4,9%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%.

В январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,3%.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в июне 2013 года по сравнению с июнем 2012 года сократилось на 5,3%, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%, в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием прошлого года падение промпроизводства составило 5,3%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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