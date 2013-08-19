«Запорожсталь» приостановила поставки в Россию из-за торговой блокады

Запорожский металлургические комбинат «Запорожсталь» в связи с ситуацией, сложившейся в настоящее время на российской таможне, приостановил поставки металлургической продукции в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма.

"На сегодня мы приостановили все отгрузки нашей продукции в Россию. Никаких критических остановок нет, но чтобы не усугублять, решили приостановить" – сообщил гендиректор «Запорожстали», уточнив, что речь идет о приостановке поставок 28 тыс. тонн продукции.

Шурма также отметил, что на рынок России и СНГ комбинат поставляет 15-17% своей продукции – порядка 45 тыс. тонн. Еще 20-25% поставляется в Европу: в Болгарию, Польшу и Румынию.

Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» вошел в горно-металлургическую группу «Метинвест» летом 2012 года, когда Metinvest B.V., материнская компания «Метинвеста», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината.

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

За 7 месяцев 2013 года предприятие увеличило производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,3% - до 1,863 млн тонн, а производство стали за этот период выросло на 1,3% - до 2,208 млн тонн.

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