Украина увеличила производство аммиака

Производство безводного аммиака в Украине в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11,3% - до 3,187 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, в июле текущего года производство безводного аммиака сократилось на 15,7% - до 356 тыс. тонн по сравнению с июлем 2012 года.

Кроме того, за 7 месяцев 2013 года производство серной кислоты в Украине сократилось на 13,6% - до 706 тыс. тонн по сравнению с январем-июлем прошлого года, а производство нитрата аммония за тот же период сократилось на 1,8% - до 513 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, производство химических веществ и химической продукции в Украине в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 18,9%.

В 2012 году производство химических веществ и химической продукции в Украине увеличилось на 7,1% по сравнению с 2011 годом.