«Запорожсталь» за 7 месяцев получила 143 млн грн прибыли

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» за январь-июль получил 143 млн грн чистой прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма.

«За 7 месяцев 2013 года чистая прибыль МК «Запорожсталь» по международным стандартам финансово-экономической отчетности составила 143 млн грн против убытка в размере 626,1 млн грн за 7 месяцев 2012 года», - сообщил Шурма.

При этом, по его данным, валовая прибыль комбината за 7 месяцев 2013 года составила 768,1 млн грн, превысив в 2,6 раза валовую прибыль за январь-июль 2012 года (294 млн грн).

В качестве основных причин роста финансово-экономических показателей гендиректор «Запорожстали» назвал увеличение в январе-июле объемов продаж по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,6% (на рынок Украины – на 2%, на экспорт – на 3,4%) и снижение себестоимости продукции при одновременном росте объемов производства.

«За 7 месяцев 2013 года достигнуто существенное снижение себестоимости продукции: она составила 7 747 млн грн, тогда как в январе-июле 2012 г. составляла 8 966 млн грн», - констатировал Шурма.

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» вошел в горно-металлургическую группу «Метинвест» летом 2012 года, когда Metinvest B.V., материнская компания «Метинвеста», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината.

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

За 7 месяцев 2013 года предприятие увеличило производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,3% - до 1,863 млн тонн, а производство стали за этот период выросло на 1,3% - до 2,208 млн тонн.

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