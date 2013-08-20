Комитет Европарламента обсудит кризис в отношениях Украины и России

Комитет Европарламента по вопросам иностранных дел проведет 28 августа срочное заседание, на котором, в частности, планируется обсудить кризис в отношениях между Украиной и Россией.

Об этом «ЕС-плюс» сообщили в пресс-службе группы народных партий Европарламента.

«Нам также необходимо оценить политические последствия последних угроз, сделанных Россией о том, что она может ограничить торговлю с Украиной в случае, если страна подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - заявил по этом поводу глава Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Элмар Брок (группа народных партий, Германия).

Кроме того, на заседании Комитета планируется обсудить ситуацию в Египте.

Напомним, 19 августа представители группы народных партий Европарламента - глава Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Элмар Брок и глава группы народных партий в Парламентской Ассамблее Евронест (ЕС – страны «Восточного партнерства») Яцек Сарюш-Вольски (Польша) – считают, что ЕС должен защитить Украину от торговых войн с Россией.

«Блокируя импорт из Украины, Россия разворачивает торговую войну с Украиной. Давление возрастает, чтобы удержать Украину от подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», - написано в заявлении.

Депутаты Европарламента выразили убежденность в том, что своими действиями Россия хочет заставить Украину сделать выбор в пользу Евразийского таможенного союза, а не в пользу ЕС, а также направить соответствующий сигнал остальным странам-участницам «Восточного партнерства».

«Это четко нарушает правила ВТО. Вместе с тем, это совсем не торговый спор, но очень серьезный политический конфликт с геополитическим бэкграундом. Он может угрожать всему проекту «Восточное партнерство», - отмечается в заявлении Брока и Сарюш-Вольского.

При этом депутаты подчеркнули, что такие действия России являются враждебными не только по отношению к Украине, но и к ЕС, и выразили убежденность в том, что ЕС должен предпринять быстрые дипломатические и политические действия для защиты Украины и ее права на свободный выбор своего будущего.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины, после чего украинские компании заявили, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

18 августа советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьєв заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть ужесточено.

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