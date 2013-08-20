Прибыль крупнейших мировых горнодобытчиков резко снизилась
10:43, 20 августа 2013Промышленность
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Две крупнейших в мире горнодобывающих компании сообщили о существенном снижении объемов прибыли.
Австралийско-британская BHP Billiton заявила, что ее доходы за год упали на 15%, швейцарская Glencore Xstrata оценивает снижение в 10%, передает Русская служба Би-би-си.
Компании объясняют падение доходов понижением мирового спроса на сырье.
Продолжающееся замедление роста китайской экономики уже вызвало резкое падение цен на сырьевые товары, особенно на железную руду.
В 2012 году BHP Billiton заморозила реализацию новых проектов общей стоимостью 40 млрд долларов в попытке обуздать рост расходов на падающем рынке.
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